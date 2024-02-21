محمد يوسف مساعدًا للمدير الفني لاتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خلال الاجتماع الذي اقيم مساء اليوم بمقر الاتحاد بالجبلاية، تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة، ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.

وجاءت أيضا أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن

• الموافقة على دعم بعض فرق الكرة النسائية

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر