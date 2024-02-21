121 فيلمًا تنافس على جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير السينمائى الدكتور حسين بكر الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024 برئاسة الناقد عصام زكريا.

تحتوى مسابقات المهرجان على 121 فيلما من 62 دولة وهم : الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البرتغال، الدنمارك، السودان، السويد، الصين، المجر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، أرمينيا، أسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بنما، بنين، بوركينا فاسو، بولندا، تشيلي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب افريقيا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سوريا، سويسرا، شيلى، صربيا، غينيا بيساو، فرنسا، فلسطين، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مصر، موريتانيا، نيبال، هاياتي، هولندا.

وتنقسم مسابقات المهرجان كالآتى: 12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، 20 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، 20 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، 18 فيلما بمسابقة أفلام التحريك، و17 فيلما بمسابقة أفلام الطلبة.

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التى تعرض للمرة الأولى في مصر، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخرى.