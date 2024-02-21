النائب العام يلتقي رؤساء الاستئناف للنيابات لعرض الكشوف ربع السنوية بدوائر نيابتهم

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس واليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ كما استقبل على مدار الأسبوعيْن الماضييْن، رئيسيْ الاستئناف لنيابتيْ استئناف المنصورة واستئناف طنطا، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتهما الكلية.

حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما عرضوا أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية، وتناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام المستشار محمد شوقي، على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

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