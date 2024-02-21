الجيزة: تواصل الحملات لرفع الإشغالات بحي الهرم

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة مرافق وشملت الحملة رفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والمقاهي وذلك لإزالة الاشغالات و التعديات من حرم الطريق .

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وشملت الحملة عددا من الشوارع منها " شارع كعابيش ، طريق اللبيني " ، كما شملت الحملة مراجعة ترخيص عدد 2 ورشه تصنيع أقمشة ومفروشات فيبر والتحفظ ورفع بعض المحتويات الموجوده لحين مراجعة الاشتراطات والترخيص اللازمة، وتم اغيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ معتز مسعود نائب رئيس الحي والأستاذ عمرو المعداوي مدير إدارة الاشغالات بقطاع الشمالي ويوسف ابو حلاوة مدير إدارة اشغالات قطاع الجنوب ومجموعة العمل المرافقه وشرطة المرافق بالجيزة بقيادة الرائد أحمد نعمان قائد شرطة المرافق بحي الهرم.