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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

هاني فرحات: الليالي السعودية المصرية تخلق تكاملًا وتعاونًا بين البلدين

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات
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أعرب الموسيقار هاني فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أولى الليالي السعودية المصرية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وسط تواجد فني ضخم ودعم من هيئة الترفية والمستشار تركي آل  الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذي سيساهم في مزيد من الرقي والتقدم للفن العربي لأن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الإمكانيات.

 
وأكد «فرحات» في بيان له، أن المفاجأة ستكون كبيرة خلال الفترة القادمة في كافة المجالات الفنية، وتابع: "شرف لي أن أتواجد في هذه الليلة على المسرح مع محمد منير وما شاهدته يبشر أننا سنقدم  أعمالا عالمية".

وأضاف فرحات: "وشرفت أن محمد منير طلب مني أن أصعد معه على المسرح لأنه النجم الاستثنائي وإصراره على الغناء رغم  ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل؛ يؤكد أن الجميع لدية رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية استثنائية.

وشهدت أولى الليالي السعودية المصرية غناء النجوم محمد منير، شيرين عبد الوهاب، ماجد المهندس على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فرحات الليالي المصرية الفنان محمد منير الموسيقار هاني فرحات دار الأوبرا المصرية تركي ال الشيخ وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى الليالي السعودية المصرية