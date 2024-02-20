قبل انطلاقة غدًا.. ننشر تفاصيل معرض مسقط الدولى للكتاب الـ28

مع اقتراب موعد انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، تودّ البوابة نيوز أن تُقدم لقرائها كل ما يتعلق بهذه الدورة المميزة.
ينطلق المعرض غدًا الثلاثاء 21 فبراير 2024 ويستمر حتى 2 مارس المقبل، حاملًا معه رحلة ثقافية غنية تُثري عقول زوّاره وتُشبع شغفهم بالمعرفة.
وجاءت الفعاليات الثقافية والفنية، والجلسات الحوارية، وأبرز الاصدارات، كالتالى:
- تشارك 847 دار نشر لـ 34 دولة من ضمنها دولة الكويت.
- ( القضية الفلسطينية) هي العنوان الأبرز لفعالياته.
- تنقسم دور النشر المشاركة في المعرض إلى ما بين 676 بصورة مباشرة و171 بصورة غير مباشرة تتوزع على 1236 جناحا.
- تتصدر مصر الدول المشاركة بـ128.
- إجمالى العناوين والإصدارات المدرجة فى الموقع بلغت 622 ألف عنوان منها 269 ألفًا تقريبًا كتب عربية، و200 ألف كتاب أجنبى.
- بلغ عدد المجموعة العمانية 19 ألف كتاب، كما بلغ عدد الإصدارات الحديثة التي طبعت بين 2023 و2024 نحو 35989 كتابًا.
- تقام خلال المعرض 152 فعالية ثقافية وبرامج متنوعة تتوزع في عدد من القاعات المخصصة لهذا الغرض .
- ستقام مقاه ثقافية في عدد من الأجنحة التي ستشهد مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب وحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم وإبرام عقود الإنتاج والنشر ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.
- الذكاء الاصطناعى تيمة المعرض.
- تحفل هذه النسخة بمجموعة من الفعاليات التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في صناعة الثقافة .
- محافظة الظاهرة (ضيف شرف المعرض) تشارك بالعديد من الأنشطة والفعاليات تعريفا بتاريخها الفكري والحضاري إلى جانب تنظيمها معرضا للقطع الأثرية المكتشفة في المحافظة ومعرضا للفن والصور المستوحاة من التراث والتاريخ العماني العريق.