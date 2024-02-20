قبل انطلاقة غدًا.. ننشر تفاصيل معرض مسقط الدولى للكتاب الـ28

مع اقتراب موعد انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، تودّ البوابة نيوز أن تُقدم لقرائها كل ما يتعلق بهذه الدورة المميزة.

ينطلق المعرض غدًا الثلاثاء 21 فبراير 2024 ويستمر حتى 2 مارس المقبل، حاملًا معه رحلة ثقافية غنية تُثري عقول زوّاره وتُشبع شغفهم بالمعرفة.

وجاءت الفعاليات الثقافية والفنية، والجلسات الحوارية، وأبرز الاصدارات، كالتالى: