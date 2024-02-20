ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يزور مصابي غزة في المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة طنطا يزور
رئيس جامعة طنطا يزور مصابى غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  اليوم مصابى قطاع غزة الذين استقبلتهم مستشفيات طنطا الجامعية، وبرفقته  الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، واطمأن خلال الزيارة على  تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية   لهم وتوفير العلاج اللازم للحالات.

أكد الدكتور محمود ذكى  تقديم  المستشفيات الجامعية بطنطا كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة  وأن ذلك يأتى فى إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لدور الجامعة المجتمعي، مضيفًا: أن الجامعة تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الإمكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين  لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

أوضح الدكتور محمود ذكى أن المستشفيات الجامعية استقبلت ٢٢ حالة من مصابي قطاع غزة لإجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء، مؤكدًا أنه  عقب استقبال الحالات تم تشكيل فرق عمل طبية من كافة التخصصات، وتم اتخاذ كافة الإجرءات الطبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، مشيدًا بجهود الأطباء والعاملين والفرق التمريضية بالمستشفيات الجامعية.

الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المستشفيات الجامعية