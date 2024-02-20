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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكها القوانين

السفير المناوب في
السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي
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قال عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن على المجتمع الدولي التزامات سياسية وأخلاقية تجاه وقف الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف عطية، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها القوانين الدولية، وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن إسرائيل تعاني عزلة تامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب الممارسات العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم احترامها كل حقوق الإنسان.

وتابع السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: "إننا نسعى إلى عزل إسرائيل على الساحة الدولية، ودعوة الدول لعدم التعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو.

الاتحاد الأوروبي الجرائم الإسرائيلية القاهرة الاخبارية