براءة مصطفى كامل من تهمة سب وقذف أحمد رمضان

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء حكما نهائيا ببراءة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من تهمة سب وقذف أحمد رمضان، في القضية التي قام رمضان برفعها ضد النقيب.

ومن جانبه أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى كامل، في بيان رسمي أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية جاء بعد أن تقدم بالمستندات التي أثبتت للمحكمة براءة موكله من هذه التهمة.

وأضاف قنطوش أن محكمة جنح لقتصادية القاهرة أصدرت حكم براءة الفنان مصطفى كامل وذلك في القضية التي تحمل رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية المقامة من المدعو أحمد رمضان.

يشار إلى أن الخلاف بدأ بين المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق، ومصطفى كامل حينما تم إقرار شطبه من جداول النقابة نهائيا، ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، دون المساس بالمعاش.

وقال أحمد رمضان في وقت سابق، أن قرار شطبه من النقابة جاء بأمر من مصطفى كامل، لتصفية حسابات سابقة بينهما، تتعلق بشأن الدورتين اللاتي سقط فيهما أمام الفنان هاني شاكر، بالإضافة إلى طعن الأول في نتيجة الانتخابات الأخيرة لنقابة المهن الموسيقية والتي انتهت بفوز مصطفى كامل.