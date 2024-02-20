إلهام وجدي تكشف تفاصيل شخصيتها في "جري الوحوش" بموسم دراما رمضان 2024

تخوض الفنانة إلهام وجدي السباق الدرامي الرمضاني 2024 بمسلسل "جري الوحوش" الذي تشارك في بطولته بجانب نضال الشافعي، محمود عبدالمغني، فادية عبدالغني، محمود حجازي، والفنان القدير صلاح عبدالله.

العمل مأخوذ عن الفيلم الشهير بنفس الاسم، للكاتب الراحل محمود أبو زيد والمخرج الراحل علي عبدالخالق، ويكتب قصة المسلسل المؤلف أحمد صبحي عبدالخالق، وتدور الأحداث في 30 حلقة، من إخراج عبدالعزيز حشاد.

وفي تصريحات صحفية، أبدت الفنانة إلهام وجدي سعادتها بخوض هذه التجربة، وصفتها بـ "المجازفة" من كافة صناع العمل، خاصة في تقديم فكرة مأخوذة عن فيلم جماهيري مر على أول عرض له أكثر من 35 عام، حقق نجاح كبير حتى أصبح بصمة سنيمائية باسم صناعه الكبار.

وقالت إلهام وجدي: "شعرت بالقلق في البداية، خاصة أنه من الطبيعي الجمهور سيعقد مقارنة قد تكون ظالمة، ولكن بعد قراءة السيناريو تأكدت أن أحداث العمل استلهمت الفكرة فقط، فقررت الموافقة وقبلت تحدي (نفسي) وتقديم شخصية محورية بأحداث المسلسل تتلامس في خط واحد فقط مع شخصية "وفاء" التي قدمتها الفنانة الجميلة هدى رمزي في نسخة الفيلم، وأتمنى أن يحكم الجمهور بعد عرض العمل وليس حكما مسبقا".

أردفت إلهام: "سيناريو المسلسل مليئ بالحكايات ومتفرع الخطوط الدرامية، وسيشاهد الجمهور عمل اجتماعي انساني راقي جدا، وشخصيات مختلفة تماما عن شخصيات الفيلم".

كشفت إلهام وجدي، أن الشخصية التي تقدمها، قد تكون محور الأحداث، خاصة في شكل علاقتها بكل شخصية في الأحداث، ومن أبرزها علاقتها المتناقضة مع الفنانين نضال الشافعي، ومحمود حجازي، بالإضافة لإدوارد وهبة عبدالعزيز، ومروه الأزلي".

وأكدت الفنانة الشابة، إن شخصيتها في مسلسل "جري الوحوش"، تعد تجربة مختلفة عما قدمته في السابق، سواء كان سينمائيا في فيلم "توك توك"، أو دراميا في "إيجار قديم" و "كشف مستعجل"، موضحة أنها تفضل في الوقت الحالي تقديم أعمالا متنوعة وشخصيات مختلفة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "جري الوحوش" بطولة نضال الشافعي، محمود حجازي، محمود عبدالمغني، والفنان القدير صلاح عبدالله، والبطولة النسائية بين إلهام وجدي، والفنانات القديرات فادية عبدالغني، وسميرة صدقي، إدوارد، هبة عبدالعزيز، ومروة الأزلي، والمسلسل تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومأخوذ عن فيلم بنفس الاسم عرض لأول مره عام 1987 من تأليف محمود أبوزيد، وإخراج علي عبدالخالق، وقام ببطولته النجوم الراحلين، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، حسين الشربيني، بالإضافة للنجم حسين فهمي، ونورا وهدى رمزي.

