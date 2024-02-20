198 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 198 مواطن .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات .