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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يجهز شلبي لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

مصطفي شلبي لاعب الزمالك
مصطفي شلبي لاعب الزمالك
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يجهز مدرب الزمالك جوزية جوميز، مصطفي شلبي لاعب الفريق، لمباراة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وغاب شلبي عن مباراة الزمالك والإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز وذلك لعدم جاهزيته الفنية بعض تعرضه لإصابة عضلية مؤخرا، ويواصل التأهيل في الفترة الحالية لتجهيزه بدنيا وفنيا بشكل جيد .

كان الزمالك قد تعادل مع فريق الإسماعيلي بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية .

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