محافظ المنوفية يحيل 119 من المتغيبين بمستشفى منوف العام وحميات تلا للتحقيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 119 من المتغيبين بمستشفيات منوف العام والحميات بتلا إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة؛ وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي، حيث تلاحظ غياب 13 بمستشفى حميات تلا و106 بمستشفى منوف، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى منوف العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

حيث تفقد المحافظ أقسام الاستقبال وغرفة الملاحظة والحالات الحرجة الجديدة ضمن عملية التطوير الشامل لمستشفي منوف العام، وحث المحافظ الأطقم الطبية على بذل المزيد من الجهد وتأدية الرسالة الإنسانية المكلفين بها على أكمل وجه لرفع العبء عن كاهل المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم، كما تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء .

وفي ذات السياق، افتتح محافظ المنوفية وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام تبرع " الحاج وحيد البيه " وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه ، وشهد المحافظ مع المتبرع إجراء قسطرة لحالة مرضية ، موجهاً بإطلاق اسم " المتبرع " على وحدة قسطرة القلب الجديدة عرفاناً لدوره المتميز وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية ، هذا ووجه المتبرع الشكر والتقدير للمحافظ لدعمه الكامل والمستمر للمنظومة الصحية .

هذا وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن وحدة قسطرة القلب ستكون خطوة عالية المستوى للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، حيث ستضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.