تجربة طوارئ جزئية بمبنى القابضة للمطارات .. صور

نظم قطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة اليوم الثلاثاء، وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء .
يأتي ذلك في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئء.
وتضمنت التجربة بدء العاملين في إخلاء المبنى فور سماع دوي الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.