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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نفوق 12 ألف كتكتوت بحريق هائل بمزرعة دواجن في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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تعرضت مزرعة دواجن في عزبة المشاية بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، لحريق هائل، وأسفر عن وفاة 12 ألف كتكوت في عمر 20 يومًا. 

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق كان اشتعال ماس كهربائي داخل المزرعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق قبل انتشاره إلى المباني المجاورة. وقد تم تحرير المحضر اللازم في هذا الصدد، وسيتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، تمت معاينة المزرعة وتأكيد وقوع الحريق الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمزرعة وأدى إلى وفاة الكتاكيت المذكورة، تم إخماد الحريق بواسطة فرق الحماية المدنية.

وحُررالمحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لمباشرة النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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