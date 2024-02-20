نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا: نتوقع إجراءات من العدل الدولية تمنع الانتهاكات

قال ليتشيسيا تسيونلي، نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، إنه يتوقع إجراءات من محكمة العدل الدولية تمنع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة تجاه الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني عبر قرارات دولية تنهي معاناته.

وأضاف نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الاخبارية، أن إسرائيل ملزمة باحترام قرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، متابعا «لا نقبل ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها الجيش الإسرائيلي»، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب أفريقيا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

وتابع «لا نقبل استمرار نزوح عدد من الفلسطينيين في غزة وهدف جنوب أفريقيا وقف معاناة الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن قرارات العدل الدولية ستكون مؤثرة عالميا وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل.