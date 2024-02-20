ads
الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اتحاد الكرة عن أزمة حسام حسن الصحية: الحالة مستقرة بعد خروجه من المستشفى

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الصحية مستقرة بعد خروجه من المستشفى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن حسام حسن تعرض لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الاثنين، في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز، والتى أقيمت على ملعب الإسماعيلية .

وتم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات وتم تعليق محاليل له، وأجرى عدد من الفحوصات الطبية قبل الخروج من المستشفى فجر اليوم .

وأوضح أن الطبيب المعالج طالب العميد بضرورة الحصول على قسط من الراحة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأنه تعرض لإجهاد في الفترة الماضية.

حسام حسن المستشفى لوعكة صحية