اتحاد الكرة عن أزمة حسام حسن الصحية: الحالة مستقرة بعد خروجه من المستشفى

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الصحية مستقرة بعد خروجه من المستشفى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن حسام حسن تعرض لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الاثنين، في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز، والتى أقيمت على ملعب الإسماعيلية .

وتم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات وتم تعليق محاليل له، وأجرى عدد من الفحوصات الطبية قبل الخروج من المستشفى فجر اليوم .

وأوضح أن الطبيب المعالج طالب العميد بضرورة الحصول على قسط من الراحة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأنه تعرض لإجهاد في الفترة الماضية.