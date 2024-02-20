بالفيديو.. برلين تستضيف معرضًا للوحات أُنقذت من الحرب الروسية في أوديسا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمتحف "غيميلده غاليري" والذي ينعقد في العاصمة الألمانية برلين.

ويستضيف متحف "غيميلده غاليري" في العاصمة الألمانية برلين عرضاً خاصاً لـ12 لوحة نادرة تم حفظها وإنقاذها في مدينة أوديسا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكان العاملون بمتحف أوديسا للفنون الشرقية والغربية قد وضعوا 74 لوحة في مخازن ومخابئ خاصة مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت داغمار هيرشفيلدر، مديرة متحف "غيميلده غاليري" في برلين: "تتعرض الأصول الثقافية للهجوم والتدمير بشكل كبير بسبب هذه الحرب الرهيبة. ومن المهم جداً بالنسبة لنا، ومن المهم جداً بالنسبة لي، أن أقدم مساهمة هنا. والمعرض يهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي".

وطال مبنى متحف الفنون الشرقية والغربية في أوديسا التدمير جراء قصف روسي في تموز / يوليو الماضي.