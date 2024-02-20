وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرىSECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الاستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأوضحت فؤاد، اليوم، أن الهدف من الاجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة وذلك لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن. مشيرة الى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى ، بنك التعمير الألمانى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية والتعاون الدولى السويسرى، ويعمل البرنامج فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ) مضيفة انه تم خلال عام 2023 وفى اطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الإنتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

كما أشادت وزيرة البيئة بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية ، وتحقيق اهداف البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة وايضا مشروع مصرف كتشنير .

و توجت بالشكر للمحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة فى للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على ارض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة ،مؤكدة ان الجميع شركاء فى النجاح والتنمية وان الدولة المصرية بكافة اجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة الى انه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفنى او الاستثمارات المتاحة فى هذا الصدد، ، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازى تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

من جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدعم وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى والشركاء للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيدا بالاجراءات التى تم اتخاذها بخصوص مصرف كتشينر ،والدعم المستمر بالمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظة للنهوض بمنظومة ادارة المخلفات .مستعرضا المشاكل التى تواجه المحافظة بخصوص المدفن الصحى ، مقترحا ان يشمل مصنع التدوير المقام بالمحافظة عدة انواع من المخلفات سواء العضوية او الزراعية او مخلفات المبانى.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ ستواصل استكمال الإنجازات التى حققتها فى هذا الملف من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات. وأوضح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطنى وشركاء التنمية وبالتعاون والتنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ، موضحا انه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة ومنها دعم المحافظة بعدد ١٤ محطة وسيطة متحركة ومحطات الجمع والنقل ،والدعم بالمعدات، وانشاء محطة وسيطة بأبوتشيت والتوسعات التى تمت لمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى ، بالاضاقة الى وضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة ، والمدفن الصحي بمركز قوص.

وأكد حرص المحافظة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال للاستثمار فى مجال المخلفات الصلبة للاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتقدم د. طارق رحمى محافظ الغربية بالشكر للبرنامج الوطنى التابع لوزارة البيئة و كافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التى تشهدها المحافظة ،مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة ، موضحا حاجة المحافظة الى زيادة مصانع اعادة التدوير ، ووحدات الغربله ، ونقل التراكمات، مشيرا الى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى عمليات الجمع والنقل وجارى تعميم التجربة . ومن جانبة تقدم م. عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط بالشكر على كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.