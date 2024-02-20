اليوم.. طقس دافئ على القاهرة والعظمى 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغرى 12 درجة.