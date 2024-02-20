قصور الثقافة تطلق أول قوافلها بالفيوم

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الأحد أولى فعاليات القوافل الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب الشهيد فرج فضل مبروك "معصرة الصاوي سابقا" بطامية،بالفيوم.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "المشروعات القومية مسيرة نجاح" تحدث خلاله الأديب معوض عثمان عضو نادي أدب سنورس، عن عدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة منها مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه مشروع قومي التف حوله الشعب المصري، ويهدف إلى زيادة عدد السفن التي تمر بالقناة مع عدم تعطيل حركة الملاحة، وعرض "عثمان" عددا من المكاسب التي يحققها المشروع ومنها زيادة الدخل القومي المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة، وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

كما تحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة المستقبل، موضحا أنها تهدف إلى التوسع العمراني وتخفيف التكدس السكاني عن المدن الكبرى، وتساهم في زيادة فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وعن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكد "عثمان" أهمية المبادرة في الارتقاء بحياة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بإنشاء مدارس حديثة، وتجديد مراكز الشباب والمصالح الحكومية وغيرها من المنشآت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف الفئات.

وتطرق في حديثه للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية وتوفير العلاج بالمجان، مثل مبادرة علاج الأمراض المزمنة والقضاء علي فيروس التهاب الكبد الوبائي، أعقب ذلك فتح باب الحوار ومناقشة الحضور في السياق.

وأقيمت عدة ورش فنية لتنمية واكتشاف الموهوبين بين أطفال القرية، تضمنت ورشة للرسم الحر وأخري للأشغال الفنية تم خلالها تصميم معلقة ديكور من الفوم الملون.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل والأغاني الوطنية والتي تنوعت مابين الغناء الفردي والجماعي.

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