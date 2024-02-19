التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الزمالك والإسماعيلي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي والزمالك، الذي يجمعهما، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط الأداء في ظل رغبة كلا الفريقين في تسجيل أهداف ولكن على استحياء.

فرض الفريق الضيف سيطرته على أغلب فترات الشوط، وهدد مرمى الدراويش في أكثر من مناسبة كانت اخطرها تسديد أوباما في عرضة أحمد عادل عبدالمنعم، وشن أصحاب الأرض عددا من الهجمات الخطرة عن طريق عبدالله مجدي ونادر فرج.

دخل الزمالك المباراة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، من 8 مواجهة فاز خلالها في 3 لقاء وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات فيما يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فيها في 3 مباريات وتعادل في 2 أخري بينما خسر 6 مواجهات.