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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالتعاون مع الـ«يونيسف».. «الصحة» تختتم تدريب منسقي الإعلام بالمديريات

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب
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اختتمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة لوزير الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 3 دفعات، وتم تنظيمه على مدار يومين، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن أهم الحيل وطرق الخداع التي تستخدم لاختراق الأجهزة الذكية والحسابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تجنبها، إضافةً إلى إجراءات تأمين الصفحات الرسمية لمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حمايتها من الاختراق.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما على أعمال الرصد الإعلامي، وتحليل بيئة المعلومات، والتمييز بين المعلومات الخاطئة والمضللة، وكيفية التعامل معها، والرد على الشائعات، وتطرق التدريب الثاني إلى تخطيط الحملات الإعلامية وأنواع التخطيط الإعلامي وعناصره وأساليبه.

وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الثانية من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بـ17 محافظة، شملت جنوب سيناء، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسكندرية، البحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، والمنيا، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين لكلٍّ من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للصحة النفسية ومعهد التغذية، وفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إجراء التدريب وفقًا لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيرًا إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.

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