الأمير ويليام يظهر في حفل "البافتا".. بالرغم من مرض والده وزوجته

حضر ولي العهد البريطاني الأمير ويليام حفل توزيع الاكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2024 والذي أقيم صباح اليوم الاثنين 19 فبراير وظهر في حالة جيدة وبإطلالة رائعة إلى جانب العديد من نجمات ونجوم هوليوود على السجادة الحمراء وكانت اطلالات النجوم في الحفل حديث السوشيال ميديا والجمهور في أنحاء العالم.

ومن أبرز اللقطات في الحفل هي حضور الأمير ويليام ولي عهد المملكة البريطانية.

جاء ذلك خاصة أثناء إعلان مرض الملك تشارلز بالسرطان، وانتقاله من القصر الملكي لقصر آخر للعلاج مع زوجته كاميلا، وبعد إعلان مرض الأميرة كيت ميدلتون زوجته، وإجراء عملية جراحية الشهر الماضي ثم خروجها من المستشفى ومرحلة تعافيها خارج القصر الملكي، ولكن لم تظهر من قبل إجراء الجراحة بفترة، ولم يعلن طبيعة الجراحة أو مرضها سوى أنها جراحة في البطن، وهناك حالة من الغموض حول اختفائها ومرضها.

ومن أبرز النجمات التي حضرن الحفل “مارجوت روبي، دواليبا”، نعومي كامبل، ايما ستون، ليلي كولينز، كات بلانشيت، سابريناإلبا، إيميلي بلانت، فلورانس بيو، ومن السينما الهندية ديبكا باديكون، ومن النجوم الذين حضروا الحفل كيليان ميرفي، والأمريكي من اصولمصرية رامي مالك، روبرت داوني جونيور، ريان جوسلينج، ادريس البا، برادلي كوبر، وولي العهد البريطاني الامير ويليام، وديفيد بيكهام اللاعب الإنجليزي السابق".