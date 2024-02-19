اقرأ غدا في "البوابة".. افتتاح "إيجبس 2024".. السيسي: دخل مصر من قناة السويس تراجع من 40 إلى 50%

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": الصومال أهم الملاذات الآمنة لـ "الإخوان"

افتتاح "إيجبس 2024".. السيسي: دخل مصر من قناة السويس تراجع من 40 إلى 50%

إنذار نهائي.. إسرائيل تهدد: شهر رمضان موعد أخير لهجوم رفح وتحرير الرهائن

فلسطين تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بممارسة الفصل العنصري

الرئيس البرازيلي: "تل أبيب" ترتكب جرائم إبادة جماعية

نوايا الاحتلال الخبيثة.. مفكران فرنسيان: السياسة الإسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

مثقفون غربيون: نطالب بتعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة

أهالي بيت حانون يتحدثون لـ "البوابة": بلدتنا دمرتها الحرب