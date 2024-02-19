اقرأ غدا في "البوابة".. افتتاح "إيجبس 2024".. السيسي: دخل مصر من قناة السويس تراجع من 40 إلى 50%

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": الصومال أهم الملاذات الآمنة لـ "الإخوان"
افتتاح "إيجبس 2024".. السيسي: دخل مصر من قناة السويس تراجع من 40 إلى 50%
إنذار نهائي.. إسرائيل تهدد: شهر رمضان موعد أخير لهجوم رفح وتحرير الرهائن
فلسطين تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بممارسة الفصل العنصري
الرئيس البرازيلي: "تل أبيب" ترتكب جرائم إبادة جماعية
نوايا الاحتلال الخبيثة.. مفكران فرنسيان: السياسة الإسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
مثقفون غربيون: نطالب بتعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة
أهالي بيت حانون يتحدثون لـ "البوابة": بلدتنا دمرتها الحرب