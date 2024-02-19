الأمين العام لحزب المؤتمر: تهجير أهالي غزة يعني إنهاء القضية الفلسطينية

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تصفية القضية الفلسطينية، من خلال رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مضيفًا أن مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة، ورفض خلال هذه الجلسة ملف التهجير، مؤكدًا أن الدولة المصرية ذات سيادة، ولديها جيش قوي قادر على الدفاع عن الأمن القومي المصري بأي طريقة وبأي ثمن.

وأضاف "رسلان"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن أراضي سيناء رويت بدماء الشعب المصريين وهي غالية الثمن، ولا يمكن أن نفرط في أراضي سيناء على الإطلاق، موضحا أن الدولة المصرية استخدمت علاقاتها مع الدول الكبرى، في محاولة لوقف إطلاق النار، ورفض مخطط التهجير.

وأوضح أن تهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية إلى أي مكان يعني إنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، ولذلك مصر تمسكت برفض مخطط التهجير بأي شكل.