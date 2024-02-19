افتتاح معرض "عزلة" للفنانة ريم أسامة بحاليرى مصر (صور)

افتتح جاليرى مصر بالزمالك، معرض “عزله” للفنانة ريم أسامة، والتى تقدم من خلاله مجموعتها النحتية الجديدة، وذلك مساء الاحد 18 فبراير 2024، و يستمر حتى 14 مارس المقبل.

وعن تجربتها قالت الفنانة ريم أسامة: "أنه من وحي كلمات الشاعر جبران خليل جبران "إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى، وما انفرادي للمعتزل فيها سوى ساحة تغصُّ بالمزدحمين، وما سكوني للساكنين فيها سوى جلبةٍ وضجيج".

الفنانة ريم أسامة ، مدرس مساعد بقسم النحت فى كلية التربية الفنية، من مواليد القاهرة،حاصله على كالوريوس التربية الفنية عام٢٠١١، وماجستير في النحت عام ٢٠١٧ ، وشاركت فى العديد من المعارض والفعاليات الثقافية الدولية والمحلية بمصر والخارج، ولها مقتنيات لدى الأفراد بمصر، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الأردن، نيجيريا، قطر، لبنان، تونس، والإمارات العربية المتحدة.

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