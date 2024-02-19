فى ذكرى رحيله.. النرويجى كنوت همسون صاحب رائعة "الجوع"

تحل اليوم، ذكرى رحيل الأديب النرويجى كنوت همسون، صاحب رواية "الجوع" التى تعد من الروائع الأدبية فى عهده، والحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1920، حيث رحل فى 19 فبراير 1952.

ولد كنوت همسون فى 4 أغسطس 1859، من عائلة ريفية فقيرة، حيث كانت طفولته قاسية، بعد أن رعاه عمه الذي كان ينتمي إلى الحركة التقوية.

رائعة “الجوع”

تُعد رواية "الجوع" ضمن قائمة ما يُعرَف برواية السيرة الذاتية، يطرح فيها "همسون" فكرة إنسانية وجودية فيقدم صورة لإنسان بائس سيطر الجوع على حياته.

تدور أحداث رواية "الجوع" حول حياة الشخصية الفقيرة فى أواخر القرن التاسع عشر فى أوسلو، وتصور يوميات شاب جائع تتجه أحاسيسه بالواقع بعيداً نحو الجانب المظلم من مدينة حديثة، ففى حين يحاول عبثاً الحفاظ على مظهر خارجى من الاحترام، إلا أن تدهور وضعه الذهنى والجسدى يوضح حالته بالتفصيل.

معاناة أديب نوبل

عاش “همسون” حالة من العزلة في السنوات الأخيرة من حياته، وكان يعامل معامل “الخائن”، وقد أصيب أكثر من مرة بنوبة عصبية حادة، اشتدت عليه هذه النوبات حتى لم يعد يعي ما يقول وما يفعل.

رحل الكاتب النرويجي كنوت همسون، وظلت رواياته التى ألفها تفنن الملايين من القراء فى جميع أنحاء العالم.