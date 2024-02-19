نائب محافظ البحيرة تعتمد المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخططين التفصيلين للمناطق الصناعية بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون حيث يشمل المخطط كافة الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية وإستعمالات الاراضى المخصصه و عروض شبكات الطرق و غيرها من التفاصيل التى تسهل وتدفع الإستثمار بالمنطقتين وكذا الحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضى فى الاغراض المخصصه لها.

وأكدت بلبع، إن إعتماد المخطط التفصيلي هو ثمرة جهود استمرت آكثر من عام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية و المساحة العسكرية ،مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة وإنعكاس ذلك على ملف الاستثمار بالإيجاب فى ظل إهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.



كما أشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمراني إلى أن إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يهدف إلى دفع عجلة الإستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة من( غذائى ودوائى - وكيماوى وخلافه...)، بهدف توفير فرص عمل مستدامه لأبناء المحافظة وذلك تم عن طريق التنسيق مع ممثلى الهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية وكذا مكتب خدمة المستثمرين ومديرى مكتب المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون والمكتب الإستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية القانونية للعمل بموجبه لتحقيق أكبر استفاده ممكنه من توجيهات ودعم الدولة فى دفع عجلة الإستثمار فى المحافظة.