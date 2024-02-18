صلاح حليمة: ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية إرهاب

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تعد إرهاب دولة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وعربية وإقليمية ودولية تشارك فيها كل الدول والمنظمات.



وأضاف "حليمة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "من الواضح ان تطورات القضية تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث إن التصرفات الإسرائيلية واحتلالها لفلسطين لمدة 75 عاما تخالف كل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة".



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "هناك العديد من الممارسات التي تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية، وبخاصة ما يحدث في قطاع غزة وما يرتبط به من تهجير قسري وعقاب جماعي وهدم منازل ومنشآت وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بما يقرب من 30 ألف شهيد".



