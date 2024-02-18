بافتا 2024.. "The Boy and the Heron" أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز فيلم الرسوم المتحركة “The Boy and the Heron” للمخرج هايو ميازاكي، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل فيلم رسوم متحركة، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

يتتبع الفيلم التطور النفسي لصبي في سن المراهقة من خلال اجتماعه وحديثه مع أصدقائه وعمه، حيث يدخل الصبي في عالم من الخيال مع طائر مالك الحزين المتكلم وذلك بعد عثورهم على برج مهجور في مدينته.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.