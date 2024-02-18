"مبتخلفش".. القبض على سودانية حاولت اختطاف طفل داخل محل ألعاب بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل تحمل جنسية دولة السودان، متهمة بمحاولة اختطاف طفل من داخل محل ألعاب بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بضبط سيدة أثناء محاولة اختطاف طفل داخل محل ألعاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التقابل مع والد الطفل "سليم" 3 سنوات.

وبمناقشته أفاد بأنه أثناء تواجده وزوجته ونجله حاولت ربة منزل خطف الطفل عقب تركه بمفرده إلا أن والدة الطفل تمكنت من رؤيتها وقامت بمساعدة المتواجدين بضبط المتهمة.

وبمناقشة المتهمة تبين أنها ربة منزل تحمل جنسية دولة السودان، وأقرت بمحاولتها اختطاف الطفل لكونها متزوجة منذ 9 سنوات ولم تتمكن من الإنجاب، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.