مسابقات فنية وثقافية في قصري العريش والشيخ زويد

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأحد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

وعقد بقصر ثقافة العريش مسابقة فنية فى الرسم بين الرواد حول موضوع " ارسم طبيعة صامتة" باستخدام الألوان المختلفة والتظليل ، بتوجيه من ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتزويد الرواد بخبرات ومعلومات جديدة ، قدمها أشرف خيرت مدير القصر.

جاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد قصر ثقافة بئر العبد ورشة حكى وقراءة لكتاب " الشمس تدير الألات " تأليف الكاتب محمد على، ادار الورشة عزة عطيه ، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.