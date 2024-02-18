بالصور.. بروفات مكثفة استعدادا لعرض "لاكاشا دى لابلاس"

على قدم وساق تستمر بروفات العرض المسرحى "لاكاشا دى لابلاس" لفريق "رسايل للفنون المسرحية" وذلك استعدادا لعرضه في الأول من مارس المقبل على مسرح الحياة بوسط البلد.

من جانبه أكد مؤلف ومخرج العرض أحمد حسن، أن العرض يناقش فكرة سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر، ويسلط الضوء بنظرة مستقبلية على كيفية التعايش بين البشر وبين الذكاء الاصطناعي ومن سيكون المتحكم.

وتابع "حسن" قائلا: "المسرحية تسرد خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر من خلال 7 قصص اجتماعية منفصلة متصلة، نتساءل خلالها هل سيتم استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعد التطور الرهيب والمرعب للذكاء الاصطناعي مثل برنامج Chat GPT الذي أصبح يقوم بكل أعمال البشر تقريبا ولديه قدرة على فائقه التعلم".

"لاكاشا دى لابلاس" تمثيل ريماس أمجد، مريم سعيد، يوسف سعيد، وعد معوض، رضوى أحمد، بسملة جمال، فوفا أحمد، بسنت عزت، صابرين ماهر، أبانوب صبري، ياسمين علاء الدين، جنى أبو النجا، إسراء ياسر، أحمد ديسكو، يوسف ذكي، أحمد محمود، عبد الحي عوينة، يوسف چو، إنجي محمود، أميرة رشدي، روان عبد اللطيف، هدير عمرو، إسلام الشبراوي، مهند مكي، منة جمال، متى جورج، إسلام عبقرينو، أحمد شوشة، دعاية وإعلان مصطفى مجنيفكو، مكياج ميرا نجيب، ملابس منة جمال، ديكور شادي قطامش، موسيقى فارس عصام، إضاءة أحمد حسن، كيروجراف عبده إسكندر، مساعدا الإخراج محمود الشبح وأحمد علي، مخرج منفذ إسلام السعيد، تأليف وإخراج أحمد حسن.

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