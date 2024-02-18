خارجية الشيوخ تثمن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. قائلا: إن هذا يؤكد على صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية.

ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية اليوم، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.

واختتم الصيرفي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات إسرائيل وعدوانها. وفضح مخططات التهجير والابادة الجماعية وغيرها.