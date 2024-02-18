"حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" و"مار ماما" يشاركان في مهرجان الأرض السينمائي

يشارك الفيلمان الفلسطينيان “حمزة: أطارد شبحًا يطاردني” للمخرج ورد كيّال وفيلم “مار ماما” للمخرج مجدي العمري في مهرجان الأرض السينمائي بمدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية والذي يُقام من 21 إلى 25 فبراير.

انطلق مهرجان الأرض لأول مرة عام 2002 وأسسته جمعية الصداقة "سردينيا فلسطين" وهو حدث ثقافي فريد يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تواجه فلسطين والعالم العربي. ومن خلال الوسيط السينمائي، يوفر المهرجان منصة للناس لاكتساب فهم أعمق وتقدير لثقافات ونضالات وحياة أولئك الذين يعيشون في هذه المناطق. وعلى مر السنوات أصبح المهرجان أحد أشهر المهرجانات السينمائية الأوروبية في فلسطين والعالم العربي.

يتم عرض فيلم حمزة: أطارد شبحًا يطاردني يوم الجمعة 23 فبراير الساعة 3:10 عصرًا وفيلم مار ماما الساعة 3:30 عصرًا.

نبذة عن الأفلام المشاركة

“حمزة: أطارد شبحًا يطاردني” هو أول فيلم للمخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال، وهو بطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس. تدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفائه المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.

شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونافس في مهرجان مالمو للسينما العربية، وعُرض في سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة، ومهرجان Reel Palestine في الإمارات، وحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان روتردام للفيلم العربي، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم عربي قصير بالمناصفة مع فيلم ترينو في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.



مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور، وتصوير أشرف دواني، وموسيقى سعاد بوشناق، ومونتاج مجدي العمري، وتدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان إندي كورك السينمائي.