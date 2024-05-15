طلاب أولى ثانوي بالجيزة: أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية تخاطب الفهم

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، وامتحان الجغرافيا، فترة ثانية نفس المدة، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2023.

ورصدت “البوابة نيوز”، آراء الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الالمانية- كلغة أجنبية ثانية، وأوضح الطلاب سهولة الامتحان، وأن الأسئلة تخاطب الفهم وتقيس نواتج التعلم، مع وجود بعض “تركات” في القطعة.

وعن امتحان الجغرافيا، أشار بعض الطلاب إلى أن الأسئلة تحتاج الطالب المذاكر، وفي مستوى المتوسط.

وكانت قد شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

في السياق نفسه، أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ولمدة ساعتين ونصف الساعة، ووصل عدد الطلاب 105810 طلاب على مستوى المحافظة.