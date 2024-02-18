رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة ماجستير عن "الحركات الصوتية في سورة الأنعام"

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة رسالة الماجستير في الآداب بقسم اللغة العربية وآدابها المقدمة من الباحثة زينب صلاح صابر عبد الرحمن "من خارج الجامعة"، وذلك تحت عنوان الحركات الصوتية في سورة الأنعام دراسة وصفية تحليلية.

بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيكل الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي أهمية البحث العلمي وحرص الجامعة علي تشجيع الباحثين ودعمهم من أجل النهوض بالبحث العلمي في كافة المجالات، حيث ضمت هيئة الإشراف الدكتور حازم علي كمال الدين أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد العال محمد أستاذ النحو والصرف والعروض رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بسوهاج سابقًا.

كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور حازم علي كمال الدين أستاذ القانون العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة سوهاج" مشرفًا ورئيسًا"، الدكتور فتوح أحمد خليل أستاذ النحو والصرف والعروض، وعميد كلية الآداب سابقًا "مناقشًا" الدكتور عبد الناصر محمود عيسى أستاذ علم اللغة بكلية الآداب بجامعة أسيوط" مناقشًا"، الدكتور محمد عبد العال محمد أستاذ النحو والصرف والعروض ورئيس قسم اللغة العربية" مشرفًا".

ومنحت اللجنة الباحثة درجة الماجستير في الآداب تخصص اللغة العربية بتقدير، امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع المراكز البحثية والجامعات.