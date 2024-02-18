تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس إلى 17 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بتأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 17 مارس المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة ببلاغ الي قسم شرطة التجمع بالعثور علي جثة طبيب يسكن بفيلا في بمنطقة التجمع الخامس، وتعمل لديه خادمة تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث طلب منها إحضار فتاة ليل من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها وجات الفتاة

وقررت فتاة الليل سرقة الطبيب الثري، وأعدت مخططًا شيطانيًا مع صديقتها الخادمة من أجل قتل المجني عليه، بمعاونة شخصين آخرين وهما زوج المتهمة الأولى، وزوج والدة المتهمة الثانية.

وأقدمت المتهمة الأولى على التعدي على الطبيب المجني عليه أثناء تحضيرهما من أجل إقامة علاقة غير شرعية، كما حضرت المتهمة الثانية وتعديا معا على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتمكنا من سرقة مبلغ مالي منه يقدر بـ50 ألف جنيه.