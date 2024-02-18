غدا.. الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم أولى ندواتها لتنمية الوعى الأثرى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية ، وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الإنتماء والولاء لديهم.

حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية والإسلامية وقطاع المتاحف و بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا ، وذلك لتنظيم أولى ندواتها غداً لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية و كفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة .