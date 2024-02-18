ضياء رشوان: مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية.

وأوضح، أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري .