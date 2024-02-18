«دوّي» لتمكين الفتيات تصل مركز التنمية الشبابية بطور سيناء.. صور

تواصلت فاعليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب "بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضة بجنوب سيناء.

وتتناول محاور المبادرة عقد جلسات نقاشية وورش عمل حول أهمية :" الحور المجتمعي وآليات الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم ، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين" .



من جانبه قال محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة إن المبادرة تستهدف 1200 مستفيد في المرحله العمريه من " 14 لــ 18 عامًا " برلمان الطلائع " ، 18 لــ40 عامًا " برلمان الشباب " والقيادات المجتمعية والأسر ، وأن يكون نتاج ثمارها 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع 600 حوار مجتمعي بواقع 40 حوار مجتمعي لكل محافظه، وتنفيذ 15 حوار وطني يتضمن تنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض " فيلم بداية الخيط " تهدف "دوي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهم والأشخاص الذين يدعمونهم.



وأشار احمد عبد العزيز وكيل المديرية إلى أن انطلاق المبادرة يأتي في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع ، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

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