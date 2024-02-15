إبراهيم حسن: بطولة الإمارات فرصتنا للاستعداد لمواجهتي بوركينا وغينيا بغض النظر عن النتائج

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر أن تحتضنها الأراضي الإماراتية في شهر مارس المقبل، بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، رغم أن الاتحاد المصري لكرة القدم ترك حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة منافسات البطولة.

وقال إبراهيم حسن، إن الجهاز الفني يرى أن معسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل يمثل اللقاء الأول مع لاعبي المنتخب عقب تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية، كما يعد توقيته هام للغاية، نظرًا لكونه التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشدد إبراهيم حسن على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج بطولة مارس في اعتباراته، كونها بطولة ودية، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، حيث فضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحالي في بطولة الإمارات.