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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 18435 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 18435 مخالفة
ضبط 18435 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18435 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية: (373) مخالفة السير بدون تراخيص (47) دراجة نارية مخالفة، (10956) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (13) مخالفة موقف عشوائى، (462) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (4) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الحملات المرورية الإدارة العامة للمرور