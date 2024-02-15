"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن “البحيرة- الدقهلية - الأقصر - الشرقية” جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجرى المواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو)، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى).. وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص.. وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة..وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية وعدد من الطلقات).



مديرية أمن الشرقية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرتى مركزى شرطة منيا القمح والزقازيق.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (880 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.