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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

المتهمين
المتهمين
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن “البحيرة- الدقهلية - الأقصر - الشرقية” جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجرى المواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن البحيرة
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو)، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن الدقهلية
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى).. وبحوزته  (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص.. وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة..وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية وعدد من الطلقات).
  
مديرية أمن الشرقية
 ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرتى مركزى شرطة منيا القمح والزقازيق.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (880 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة جرائم الاتجار وزارة الداخلية البحيرة الدقهلية الأقصر الشرقية