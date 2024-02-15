مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام بلدية المحلة بالدوري

أعلن تامر مصطفي مدرب فريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة، في اللقاء المقرر له بعد قليل على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، خالد رضا، محمد صادق، هشام عادل، احمد عاطف، ارنولد ايبا

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 13 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما يأتي فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .