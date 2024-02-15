حبس شخصين في التعدي اللفظي والسب لطبيب عظام بالقاهرة

أمرت نيابة المطرية حبس شخصين بالتعدي اللفظي وتوجيه السباب لطبيب عظام بمستشفي المطرية التعليمي ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من طبيب عظام بمستشفي المطرية يتهم فيه أقارب مريض بالتشاجر معه والتعدي اللفظي عليه.

وقال المتهمان أنهما فعلا ذلك تحت ضغط التعب والمرض و ان الطبيب السبب لانه تحدث معهم بسخرية واستشاط غضبهم

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة وتبين قيام المتهمين بافتعال مشاجرة مع الطبيب أثناء تأدية عمله .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق