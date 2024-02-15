استمرار تدريب الطلاب الإندونيسيين على مهارات التحدث باللغة العربية بجامعة بنها

يواصل مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها للأسبوع الثاني علي التوالي تقديم الخدمات التدريبية للطلاب الإندونيسيين لتنمية مهارات التحدث باللغة العربية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها حريصة على تقديم خدمات أكاديمية وتعليمية متميزة لجميع منتسبيها على كافة المستويات بهدف إكسابهم المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهل للإلتحاق بسوق العمل وتناسب وظائف المستقبل.

وأضاف "الجيزاوي" أن مركز اللغات الأجنبية بالجامعة يعمل علي تنمية مهارات الطلاب الوافدين في اللغة العربية ، وصقل مهاراتهم في اللغة والتعامل بها وإكسابهم المهارات اللغوية اللازمة لهم وتحفيزهم لاستخدامها بصورة مستمرة.

ويذكر أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة وبين الجامعات المصرية والإندونيسية، ويقدم مركز اللغات الأجنبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة دورات تدريبية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام أحدث الأساليب التدريسية.