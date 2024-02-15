السبت.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ

يفتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، معرض " أهلًا رمضان " بمدينتي طور سيناء، و شرم الشيخ.

ينظم المعرض الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ومجلسي مدينة ( طور سيناء - شرم الشيخ )؛ من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي المعرض تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ورصدت "البوابة نيوز التجهيزات والاستعدادات المكثفة لافتتاح المعرض في مدينة السلام شرم الشيخ ومقره السوق التجاري أمام ميدان الساعة وأيضًا مقر المعرض بسوق بدر الحضري في العاصمة طور سيناء.

وقال محمد وحيد، رئيس غرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء، نحن حريصين على أن يظهر المعرض بالمظهر حضاري يلقي رضا المترددين عليه وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين في شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله علي أن يتم أيضا توفير وسائل الحماية المدنية والاطفاء.

وأشار وحيد، إلى أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع التجار منتسبي الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء المشاركين بمعرض “أهلا رمضان” بمدينة طور سيناء و ايضا تجار منتسبي الغرفة التجارية بمدينة شرم الشيخ، وجرى التوجيه بضرورة التنسيق وتجهيز المعرض ومتابعة تسكين العارضين .

كما جرى التشديد علي توفير أقصي قدر ممكن من السلع الغذائية وتنوعها بصورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضروات والفواكه واللحوم أيضا بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانب آخر أكد الدكتور حاتم السيد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة التجارية تقوم بالدعم الكامل لكافة التجهيزات واحتياجات التجار لعرض منتجاتهم.

وشدد حنا رمسيس النائب الثاني لرئيس الغرفة، على ضرورة توافر كافة المعروضات بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محمد حامد امين صندوق الغرفة، ضرورة ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

وأوضح مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة ومحمد ربيع أمين مساعد الصندوق، أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية عن طريق رئيس الغرفة لإقامة معارض دائمة بالمحافظة من أجل توفير كافة السلع المواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

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