الرئيس البرازيلي: تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة غير مقبول

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني متواجدين في قطاع غزة غير مقبول.

وأضاف "دا سيلفا"، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "دور مصر مهم جدا لإيجاد حل لهذا الصراع، وتكلمت مع الرئيس السيسي وقدمت له الشكر للمساعدة المقدمة في إجلاء المواطنين البرازيليين في قطاع غزة".

وتابع الرئيس البرازيلي: "هناك حاجة مُلحة لوقف عاجل لإطلاق النار والسماح للمساعدات المستدامة وإجلاء كل الرهائن، ونقدم الدعم من جانب جنوب أفريقيا لأن السلام لا يتحقق إلا في وجود دولة فلسطينية مستقلة ضمن الحدود المتفق عليها والمعترف بها، وأنا على يقين بأننا نفتح صفحة جديدة ومهمة من العلاقات الثنائية بيننا، وأشكركم والشعب المصري على حفاوة الاستقبال".